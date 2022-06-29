«Аталанта» и «Лацио» поборются за защитника «Эмполи» Паризи
«Аталанта» и «Лацио» интересуются защитником «Эмполи» Фабиано Паризи, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, оба клуба вступили в переговоры по трансферу 21-летнего итальянца.
В сезоне-2021/22 Паризи сделал 1 голевую передачу в 25 матчах за «Эмполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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