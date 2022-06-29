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«Аталанта» и «Лацио» поборются за защитника «Эмполи» Паризи

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Аталанта» и «Лацио» интересуются защитником «Эмполи» Фабиано Паризи, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, оба клуба вступили в переговоры по трансферу 21-летнего итальянца.

В сезоне-2021/22 Паризи сделал 1 голевую передачу в 25 матчах за «Эмполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1541974502422323200
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