Ромелу Лукаку прилетел в Милан, чтобы завершить переход в «Интер»
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку прилетел в Милан, сообщает La Gazzetta dello Sport.
29-летний бельгиец приземлился в 6.30 по итальянскому времени.
«Я очень рад снова быть здесь», — заявил форвард.
Сегодня, 29 июня футболист должен пройти медицинское обследование и завершить свое возвращение в «Интер». Ранее сообщалось, что клуб арендует нападающего у «Челси» до конца сезона-2022/23.
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14
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15
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16
|Специя
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17
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18
|Лечче
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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