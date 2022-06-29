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Сегодня, 07:47

Ромелу Лукаку прилетел в Милан, чтобы завершить переход в «Интер»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ромелу Лукаку.
Фото Getty Images

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку прилетел в Милан, сообщает La Gazzetta dello Sport.

29-летний бельгиец приземлился в 6.30 по итальянскому времени.

«Я очень рад снова быть здесь», — заявил форвард.

Сегодня, 29 июня футболист должен пройти медицинское обследование и завершить свое возвращение в «Интер». Ранее сообщалось, что клуб арендует нападающего у «Челси» до конца сезона-2022/23.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Inter/29-06-2022/inter-lukaku-sbarca-linate-oggi-visite-firma-4401192266935.shtml?cmpid=shortener_7a391218or
Ромелу Лукаку
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