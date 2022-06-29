Ромелу Лукаку прилетел в Милан, чтобы завершить переход в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку прилетел в Милан, сообщает La Gazzetta dello Sport.

29-летний бельгиец приземлился в 6.30 по итальянскому времени.

«Я очень рад снова быть здесь», — заявил форвард.

Сегодня, 29 июня футболист должен пройти медицинское обследование и завершить свое возвращение в «Интер». Ранее сообщалось, что клуб арендует нападающего у «Челси» до конца сезона-2022/23.