Ди Мария согласовал с «Ювентусом» однолетний контракт на шесть миллионов евро
Полузащитник Анхель Ди Мария близок к переходу в «Ювентус», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, 34-летний аргентинец согласовал с туринским клубом однолетний контракт на шесть миллионов евро за сезон плюс бонусы.
Отмечается, что «Ювентус» объявит о подписании полузащитника на следующей неделе.
В прошедшем сезоне Ди Мария забил пять мячей и отдал девять результативных передач в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.
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14
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0
|0-0
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16
|Специя
|0
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
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18
|Лечче
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|0
|0
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19
|Кремонезе
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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|14.08
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Сампдория – Аталанта
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Верона – Наполи
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