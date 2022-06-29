Ди Мария согласовал с «Ювентусом» однолетний контракт на шесть миллионов евро

Полузащитник Анхель Ди Мария близок к переходу в «Ювентус», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 34-летний аргентинец согласовал с туринским клубом однолетний контракт на шесть миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Отмечается, что «Ювентус» объявит о подписании полузащитника на следующей неделе.

В прошедшем сезоне Ди Мария забил пять мячей и отдал девять результативных передач в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.