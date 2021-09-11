«Аталанта» уступила «Фиорентине», Миранчук отыграл 50 минут
«Аталанта» проиграла «Фиорентине» (1:2) в матче третьего тура чемпионата Италии.
Все мячи были забиты с пенальти. В составе гостей дубль сделал Душан Влахович. У хозяев забил Дуван Сапата.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе. На 50-й минуте его заменил украинец Руслан Малиновский. Российский нападающий «Фиоретины» Александр Кокорин остался в запасе.
«Фиорентина» набрала шесть очков и поднялась на шестое место. У «Аталанты» четыре очка и десятая позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
3-й тур
«Аталанта» — «Фиорентина» — 1:2 (0:1)
Голы: Влахович, 33 — с пенальти (0:1). Влахович, 49 — с пенальти (0:2). Сапата, 65 — с пенальти (1:2).
«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Дзаппакоста, Толой, Джимсити, Мехле (Гозенс, 50), Миранчук (Малиновский, 50), Пашалич (Иличич, 82), Фройлер, Пессина (Копмайнерс, 85), Сапата (Пикколи, 82).
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Венути (Одриосола, 25), Миленкович, Игор, Бонавентура, Данкан (Кастровилли, 76), Торрейра (Сапонара, 66), Кальехон (Гонсалес, 76), Влахович, Соттиль (Амрабат, 66).
Предупреждения: Мехле, 31. Бонавентура, 45+2. Игор, 56. Миленкович, 74. Гозенс, 76. Одриосола, 81. Фройлер, 86. Паломино, 90+2.
Судья: Марини (Италия).
11 сентября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».
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