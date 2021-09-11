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«Аталанта» уступила «Фиорентине», Миранчук отыграл 50 минут

11 сентября 2021, 23:40
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«Аталанта» проиграла «Фиорентине» (1:2) в матче третьего тура чемпионата Италии.

Все мячи были забиты с пенальти. В составе гостей дубль сделал Душан Влахович. У хозяев забил Дуван Сапата.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе. На 50-й минуте его заменил украинец Руслан Малиновский. Российский нападающий «Фиоретины» Александр Кокорин остался в запасе.

«Фиорентина» набрала шесть очков и поднялась на шестое место. У «Аталанты» четыре очка и десятая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Аталанта» — «Фиорентина» — 1:2 (0:1)

Голы: Влахович, 33 — с пенальти (0:1). Влахович, 49 — с пенальти (0:2). Сапата, 65 — с пенальти (1:2).

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Дзаппакоста, Толой, Джимсити, Мехле (Гозенс, 50), Миранчук (Малиновский, 50), Пашалич (Иличич, 82), Фройлер, Пессина (Копмайнерс, 85), Сапата (Пикколи, 82).

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Венути (Одриосола, 25), Миленкович, Игор, Бонавентура, Данкан (Кастровилли, 76), Торрейра (Сапонара, 66), Кальехон (Гонсалес, 76), Влахович, Соттиль (Амрабат, 66).

Предупреждения: Мехле, 31. Бонавентура, 45+2. Игор, 56. Миленкович, 74. Гозенс, 76. Одриосола, 81. Фройлер, 86. Паломино, 90+2.

Судья: Марини (Италия).

11 сентября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Аталанта — Фиорентина

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • TopPari
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
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Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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