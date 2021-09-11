Аллегри — о поражении от «Наполи»: «Мне не в чем упрекнуть своих футболистов»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Наполи» в 3-м туре чемпионата Италии (1:2).
«Мне не в чем упрекнуть своих футболистов сегодня. С «Эмполи» мы сыграли хуже, но сегодня, к несчастью, поплатились за ошибки.
Нам не хватало точности в технике, во втором тайме мы слишком часто теряли мяч. «Наполи» сыграл здорово, но в футболе, когда не выигрываешь, нужно молча и усердно работать.
Надеюсь, в Лиге чемпионов мы стартуем лучше, чем в чемпионате. Сейчас мы платим очень большую цену за каждую ошибку, но подобные периоды случаются в футболе. Мы должны были действовать острее и при счете 1:0 забивать второй», — цитирует Аллегри Football Italia.
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