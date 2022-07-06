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Сегодня, 08:32

«Аталанта» близка к покупке полузащитника «Салернитаны» Эдерсона за 15 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Аталанта» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Салернитаны» Эдерсона, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, бергамаски готовы заплатить за 22-летнего бразильца 15 миллионов евро. Ожидается, что сегодня футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Аталантой» до конца июня 2027 года.

В сезоне-2021/22 Эдерсон забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Салернитану». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1544403177667235843
Футбол
ФК Аталанта
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