«Аталанта» близка к покупке полузащитника «Салернитаны» Эдерсона за 15 миллионов евро

«Аталанта» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Салернитаны» Эдерсона, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, бергамаски готовы заплатить за 22-летнего бразильца 15 миллионов евро. Ожидается, что сегодня футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Аталантой» до конца июня 2027 года.

В сезоне-2021/22 Эдерсон забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Салернитану». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.