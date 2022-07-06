«Сассуоло» вывел номер 4 из обращения
«Сассуоло» принял решение изъять из обращения номер 4. Об этом клуб объявил в специальном пресс-релизе.
Под ним ранее выступал полузащитник Франческо Маньянелли, который был капитаном команды. За 17 лет он сыграл 520 матчей за черно-зеленых. Недавно игрок завершил карьеру.
В начале этой недели состоялась специальная церемония, на которой перед фанатами символическая футболка с номером 4 была окончательно передана ее законному владельцу.
«В «Сассуоло» номер 4 был, есть и всегда будет за именем Франческо Маньанелли. Еще раз: «Спасибо, капитан!» — говорится в пресс-релизе.
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|Интер
|0
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|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
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|0
|
7
|Фиорентина
|0
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|0
|0
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|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
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|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
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|0
|0-0
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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