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Сегодня, 05:38

«Сассуоло» вывел номер 4 из обращения

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сассуоло» принял решение изъять из обращения номер 4. Об этом клуб объявил в специальном пресс-релизе.

Под ним ранее выступал полузащитник Франческо Маньянелли, который был капитаном команды. За 17 лет он сыграл 520 матчей за черно-зеленых. Недавно игрок завершил карьеру.

В начале этой недели состоялась специальная церемония, на которой перед фанатами символическая футболка с номером 4 была окончательно передана ее законному владельцу.

«В «Сассуоло» номер 4 был, есть и всегда будет за именем Франческо Маньанелли. Еще раз: «Спасибо, капитан!» — говорится в пресс-релизе.

Футбол
ФК Сассуоло
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