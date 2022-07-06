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Сегодня, 10:15

Ибрагимович согласовал однолетний контракт с «Миланом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Златан Ибрагимович согласовал новый однолетний контракт с «Миланом», сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 40-летний футболист подпишет новое соглашение в ближайшие несколько дней и снизит свою зарплату примерно до 1 миллиона фунтов стерлингов в год плюс бонусы.

Шведский игрок на данный момент восстанавливается после операции на левом колене и вряд ли сможет выйти на поле в календарном 2022 году.

В минувшем сезоне Ибрагимович сыграл 27 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативных передачи.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11095/12476234/transfer-centre-live-tuchel-big-admirer-of-ronaldo-neymar-move-a-long-shot?postid=4123874#liveblog-body
Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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