Ибрагимович согласовал однолетний контракт с «Миланом»

Нападающий Златан Ибрагимович согласовал новый однолетний контракт с «Миланом», сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 40-летний футболист подпишет новое соглашение в ближайшие несколько дней и снизит свою зарплату примерно до 1 миллиона фунтов стерлингов в год плюс бонусы.

Шведский игрок на данный момент восстанавливается после операции на левом колене и вряд ли сможет выйти на поле в календарном 2022 году.

В минувшем сезоне Ибрагимович сыграл 27 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативных передачи.