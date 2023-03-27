«Астон Вила» хочет видеть в своей команде Абрахама

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может покинуть серию А в конце сезона, сообщает Calciomercato.

По данным источника, игроком активно интересуется «Астон Вилла». «Рома», в свою очередь, не очень довольна выступлением игрока, поэтому готова рассмотреть предложения других клубов. Римляне отпустят футболиста за 40 миллионов евро.

Ранее Абрахам уже выступал за «Астон Виллу» в сезоне-2018/19 на правах аренды, когда команда выступала в Чемпионшипе.