Ди Мария может перейти в «Атлетико»

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария может покинуть чемпионат Италии по завершении сезона. Футболистом интересуется клуб ла лиги.

По данным Todofichajes, новым место работы 35-летнего хавбека может стать «Атлетико». Мадридский клуб рассчитывает приобрести игрока на правах свободного агента.

В текущем сезоне серии А футболист провел 16 матчей, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.