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Сегодня, 17:49

«Арсенал» может предложить «Фиорентине» 70 миллионов евро за Влаховича в ближайшие два дня

Карен Саркисян
Корреспондент

«Арсенал» может предложить «Фиорентине» 70 миллионов евро за нападающего Душана Влаховича в ближайшие два дня, сообщает La Nazione.

По информации источника, «Арсенал» готов сделать предложение, чтобы избежать конкуренции в борьбе за 21-летнего серба в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Влахович забил 20 мячей и отдал четыре результативные передачи в 24 матчах за «Фиорентину». Контракт нападающего с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость серба в 70 миллионов евро.

Источник: https://www.lanazione.it/firenze/sport/mail-dallarsenal-offerta-per-dv9-la-palla-passa-a-club-e-giocatore-1.7260450
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 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 21 8 3 10 28-35 27
14
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
15
 Удинезе 20 4 8 8 28-36 20
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 22 1 9 12 20-45 12
20
 Салернитана 20 3 2 15 13-46 11
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38 тур
21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
Эмполи – Милан
 2 : 4
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 19 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 19 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 14 1 7
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