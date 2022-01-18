«Арсенал» может предложить «Фиорентине» 70 миллионов евро за Влаховича в ближайшие два дня

«Арсенал» может предложить «Фиорентине» 70 миллионов евро за нападающего Душана Влаховича в ближайшие два дня, сообщает La Nazione.

По информации источника, «Арсенал» готов сделать предложение, чтобы избежать конкуренции в борьбе за 21-летнего серба в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Влахович забил 20 мячей и отдал четыре результативные передачи в 24 матчах за «Фиорентину». Контракт нападающего с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость серба в 70 миллионов евро.