Источник сообщил, что Лаббадиа отказался тренировать «Дженоа»

Немецкий специалист Бруно Лаббадиа ответил отказом на предложение стать главным тренером «Дженоа», сообщает La Repubblica.

По данным источника, немец решил, что работа с «Дженоа» сопряжена со многими трудностями, а задачу сохранить прописку в серии А выполнить будет очень трудно. Ранее с поста главного тренера генуэзского клуба был уволен Андрей Шевченко, и в клубе ищут ему замену. При этом итальянский журналист Фабрицио Романо ранее сообщил, что именно Лаббадиа возглавит команду.

«Дженоа» занимает 19-е место в чемпионате Италии, набрав 12 очков в 22 матчах. Вчера команда уступила «Фиорентине» (0:6).