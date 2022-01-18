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Сегодня, 19:18

Источник сообщил, что Лаббадиа отказался тренировать «Дженоа»

Евгений Петров
Корреспондент

Немецкий специалист Бруно Лаббадиа ответил отказом на предложение стать главным тренером «Дженоа», сообщает La Repubblica.

По данным источника, немец решил, что работа с «Дженоа» сопряжена со многими трудностями, а задачу сохранить прописку в серии А выполнить будет очень трудно. Ранее с поста главного тренера генуэзского клуба был уволен Андрей Шевченко, и в клубе ищут ему замену. При этом итальянский журналист Фабрицио Романо ранее сообщил, что именно Лаббадиа возглавит команду.

«Дженоа» занимает 19-е место в чемпионате Италии, набрав 12 очков в 22 матчах. Вчера команда уступила «Фиорентине» (0:6).

ФК Дженоа
Бруно Лаббадиа
серия А
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 1 : 3
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 0 : 3
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Интер – Торино
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Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

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