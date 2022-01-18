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Сегодня, 17:30

Операция Кьезы перенесена из-за болезни игрока

Евгений Петров
Корреспондент

Операция Кьезы перенесена из-за болезни игрока

Врачи вынуждены отложить операцию нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезы, сообщает Sky Sport Italia. Ранее у него диагностировали разрыв крестообразных связок колена.

По данным источника, завтра игрока должны были прооперировать в Инсбруке (Австрия). Однако у него поднялась температура. При этом коронавируса нет — он сдал отрицательный тест. Хирургическое вмешательство отложено до его выздоровления.

24-летний итальянец в текущем сезоне провел 18 матчей за команду во всех турнирах и забил 4 мяча при 4 голевых передачах. Из-за травмы он пропустит остаток сезона.

Федерико Кьеза
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Верона

 12
П
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