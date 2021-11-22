Андрей Шевченко: «Если «Дженоа» останется в серии А, то это будет как победа в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение от «Ромы» (0:2) в 13-м туре чемпионата Италии.

«Команда в первую очередь проявила характер в таких сложных условиях, — сказал Шевченко в интервью MEGOGO — У нас заполнен лазарет, многих ведущих игроков не хватает. ребята полностью отдались на футбольном поле. Они неплохо перемещались, закрывали зоны. Впоследствии нам не хватило сил, поэтому в последние 10 минут мы пропустили мяч.

В конце мы немножко поменяли структуру игры, пытались отыграться, но в практически в конце получили второй мяч. Я был приятно удивлен тем, как болельщики встретили меня, приехали и поддержали команду, даже в конце матча. Команда отдала много сил, ребята действительно выложились. Тут такие вещи нравятся болельщикам.

Штаб Моуринью давил на арбитра? Я не комментирую эти вопросы, даже не хочу смотреть. Меня это не интересует. Мы были больше сосредоточены на игре. Наша задача — побыстрее вернуть игроков в строй, создать конкуренцию в команде. Нас ждут очень тяжелые матчи, мы все понимаем это. Легких матчей не буде, надо работать Если мы останемся в серии А, то это будет как выигрыш Лиги чемпионов.

Да, мы общались с Жозе (Моуринью — Прим. «СЭ») и до, и после матча. У нас отличные отношения. Он сказал, что это был достойный матч».

Дубль сделал 18-летний Феликс Афена-Гьян, который провел третий матч за основную команду. Эта встреча стала первой для Шевченко в качестве главного тренера генуэзцев.