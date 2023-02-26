Андреа Аньелли поделился мнением о проблемах «Ювентуса»

Экс-президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделилась мнением о проблемах клуба. Ранее с клуба сняли 15 очков за финансовые махинации.

«Мне не хочется, чтобы «Ювентус» долго нес это бремя. Новое руководство не имеет никакого отношения к этим обвинениям. Я же буду лично защищаться в суде от любых обвинений», — цитирует Аньелли Calciomercato.

Ранее с «Ювентуса» было снято 15 очков из-за финансовых махинаций. Клуб занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.