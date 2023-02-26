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Сегодня, 11:43

Осимхен — второй самый молодой игрок, отметившийся в восьми матчах серии А подряд после введения трех очков за победу

Руслан Минаев
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал вторым самым молодым игроком, который отметился в восьми матчах чемпионата Италии подряд со времен введения трех очков за победу. Форвард забил 8-й гол в возрасте 24 лет и 58 дней.

Нигериец уступает только Роберто Муцци (23 года и 165 дней), который показал такой результат в матчах за «Кальяри» в 1995 году.

В Италии система трех очков за победу заработала в 1994 году.

В этом сезоне Осимхен провел за «Наполи» 25 матчей, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.

Виктор Осимхен
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
13
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
14
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
15
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 20:00
Эмполи – Наполи
 0 : 2
25.02 22:45
Лечче – Сассуоло
 0 : 1
26.02 14:30
Болонья – Интер
 - : -
26.02 17:00
Салернитана – Монца
 - : -
26.02 20:00
Удинезе – Специя
 - : -
26.02 22:45
Милан – Аталанта
 - : -
27.02 20:30
Верона – Фиорентина
 - : -
27.02 22:45
Лацио – Сампдория
 - : -
28.02 20:30
Кремонезе – Рома
 - : -
28.02 22:45
Ювентус – Торино
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 22 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 14 1 0
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