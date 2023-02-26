Осимхен — второй самый молодой игрок, отметившийся в восьми матчах серии А подряд после введения трех очков за победу
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал вторым самым молодым игроком, который отметился в восьми матчах чемпионата Италии подряд со времен введения трех очков за победу. Форвард забил 8-й гол в возрасте 24 лет и 58 дней.
Нигериец уступает только Роберто Муцци (23 года и 165 дней), который показал такой результат в матчах за «Кальяри» в 1995 году.
В Италии система трех очков за победу заработала в 1994 году.
В этом сезоне Осимхен провел за «Наполи» 25 матчей, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|24
|21
|2
|1
|58-15
|65
|
2
|Интер
|23
|15
|2
|6
|44-27
|47
|
3
|Рома
|23
|13
|5
|5
|30-19
|44
|
4
|Милан
|23
|13
|5
|5
|39-30
|44
|
5
|Лацио
|23
|12
|6
|5
|39-19
|42
|
6
|Аталанта
|23
|12
|5
|6
|42-26
|41
|
7
|Ювентус
|23
|14
|5
|4
|36-17
|32
|
8
|Болонья
|23
|9
|5
|9
|30-33
|32
|
9
|Торино
|23
|8
|7
|8
|24-25
|31
|
10
|Удинезе
|23
|7
|9
|7
|31-28
|30
|
11
|Монца
|23
|8
|5
|10
|28-31
|29
|
12
|Эмполи
|24
|6
|10
|8
|22-31
|28
|
13
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
14
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24-27
|27
|
15
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|24-30
|25
|
16
|Салернитана
|23
|5
|6
|12
|25-44
|21
|
17
|Специя
|23
|4
|7
|12
|19-39
|19
|
18
|Верона
|23
|4
|5
|14
|20-34
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|
20
|Кремонезе
|23
|0
|9
|14
|17-42
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|20:00
|
Эмполи – Наполи
|0 : 2
|25.02
|22:45
|
Лечче – Сассуоло
|0 : 1
|26.02
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Монца
|- : -
|26.02
|20:00
|
Удинезе – Специя
|- : -
|26.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|- : -
|27.02
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лацио – Сампдория
|- : -
|28.02
|20:30
|
Кремонезе – Рома
|- : -
|28.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|22
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|14
|1
|0
Новости