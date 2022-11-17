Манчини обошел Сакки и вышел на третье место по победам со сборной Италии
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вышел на чистое третье место в истории по победам с национальной командой.
16 ноября сборная Италии обыграла Албанию (3:1) в товарищеском матче. Таким образом, 57-летний специалист одержал 35-ю победу в качестве главного тренера команды.
Манчини занял третье место в истории по этому показателю, обойдя Арриго Сакки, у которого 34 выигранных матча.
Рекордсмен сборной Италии — Витторио Поццо (65 побед), вторым идет Энцо Беарзот (51).
Источник: Opta
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|15
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|
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|15
|3
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|6
|14-17
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|
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|15
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|8
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|
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Салернитана – Милан
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|4.01
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|4.01
|16:30
|
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|4.01
|18:30
|
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|4.01
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|4.01
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