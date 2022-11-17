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Сегодня, 08:15

Манчини обошел Сакки и вышел на третье место по победам со сборной Италии

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вышел на чистое третье место в истории по победам с национальной командой.

16 ноября сборная Италии обыграла Албанию (3:1) в товарищеском матче. Таким образом, 57-летний специалист одержал 35-ю победу в качестве главного тренера команды.

Манчини занял третье место в истории по этому показателю, обойдя Арриго Сакки, у которого 34 выигранных матча.

Рекордсмен сборной Италии — Витторио Поццо (65 побед), вторым идет Энцо Беарзот (51).

Источник: Opta
Роберто Манчини
Сборная Италии по футболу
Арриго Сакки
0
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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Салернитана – Милан
 - : -
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Торино – Верона
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 - : -
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 - : -
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Хвича Кварацхелия

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