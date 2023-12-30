Амброзини заявил, что вокруг «Милана» сложилось много негатива

Бывший футболист «Милана» Массимо Амброзини считает, что вокруг клуба сложилось слишком много негатива.

«Слишком много негатива вокруг «Милана». Меня это удивляет, ведь я не привык к такому, обычно болельщики понимали ситуацию и объективные сложности. Похоже, что тифози разочаровались. Это удивительно, ведь даже прошлый сезон, после Скудетто, был вполне на уровне, — цитирует Амброзини pianetamilan.it.

После 17 туров серии А «Милан» идет третьим, набрав 33 очка.