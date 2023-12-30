Источник: Мхитарян продлил контракт с «Интером»

Полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с «Интером», сообщил инсайдер Николо Скира.

Новое соглашение 34-летнего футболиста с рассчитано до лета 2025 года. Заработная плата Генриха составит 4 миллиона евро за сезон.

29 декабря он был признан лучшим игроком Армении в 2023 году.

Мхитарян выступает за «Интер» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 34-летний армянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 23 матчах.

Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.