Источник: Мхитарян продлил контракт с «Интером»
Полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с «Интером», сообщил инсайдер Николо Скира.
Новое соглашение 34-летнего футболиста с рассчитано до лета 2025 года. Заработная плата Генриха составит 4 миллиона евро за сезон.
29 декабря он был признан лучшим игроком Армении в 2023 году.
Мхитарян выступает за «Интер» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 34-летний армянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 23 матчах.
Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|18
|14
|3
|1
|42-8
|45
|
2
|Ювентус
|17
|12
|4
|1
|26-11
|40
|
3
|Милан
|17
|10
|3
|4
|31-20
|33
|
4
|Фиорентина
|18
|10
|3
|5
|27-18
|33
|
5
|Болонья
|17
|8
|7
|2
|21-12
|31
|
6
|Рома
|17
|8
|4
|5
|30-19
|28
|
7
|Наполи
|18
|8
|4
|6
|28-21
|28
|
8
|Лацио
|18
|8
|3
|7
|21-19
|27
|
9
|Аталанта
|17
|8
|2
|7
|28-20
|26
|
10
|Торино
|18
|6
|6
|6
|15-18
|24
|
11
|Монца
|18
|5
|7
|6
|16-18
|22
|
12
|Лечче
|17
|4
|8
|5
|19-23
|20
|
13
|Дженоа
|18
|5
|5
|8
|19-23
|20
|
14
|Фрозиноне
|18
|5
|4
|9
|23-31
|19
|
15
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|25-32
|16
|
16
|Верона
|17
|3
|5
|9
|15-23
|14
|
17
|Удинезе
|17
|1
|11
|5
|15-28
|14
|
18
|Кальяри
|17
|3
|4
|10
|16-31
|13
|
19
|Эмполи
|17
|3
|3
|11
|10-30
|12
|
20
|Салернитана
|17
|1
|6
|10
|14-36
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.12
|20:30
|
Фиорентина – Торино
|1 : 0
|29.12
|20:30
|
Наполи – Монца
|0 : 0
|29.12
|22:45
|
Дженоа – Интер
|1 : 1
|29.12
|22:45
|
Лацио – Фрозиноне
|3 : 1
|30.12
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|30.12
|17:00
|
Кальяри – Эмполи
|- : -
|30.12
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|30.12
|20:00
|
Милан – Сассуоло
|- : -
|30.12
|20:00
|
Верона – Салернитана
|- : -
|30.12
|22:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|16
|1
|2
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|13
|1
|3
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