Экс-игрок Пароло уверен, что на поражение «Интера» влияет отсутствие Мартинеса

Бывший итальянский футболист Марко Пароло заявил, что на поражения «Интера» от «Дженоа» повлияло отсутствие форварда Лаутаро Мартинеса.

«После такого матча очевидно, сколь много теряет «Интер» без Лаутаро. Можно играть и без него, но «Интер» не выигрывает. Лаутаро — гарантия победы. Именно он делает разницу, — цитирует слова Пароло fcinter1908.it.

«Интер» с 45 очками лидирует в турнирной таблице. «Дженоа» идет на 13-й строчке — 20 очков.