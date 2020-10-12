Амаду Диавара заразился коронавирусом. Ранее болезнь была выявлена у Камано

Еще один игрок сборной Гвинеи заразился коронавирусом. Им стал хавбек «Ромы» Амаду Диавара, сообщивший об этом в Instagram. Накануне сообщалось, что положительный тест на COVID-19 сдал нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, игрок «Ливерпуля» Наби Кейта, а также Ибрагим Коне, Ибрагим Камара и Флорантен Погба, брат хавбека сборной Франции Поля Погба.

Футболисты сборной Гвинеи проводят товарищеские матчи в Португалии и уже высказывали недовольство по поводу условий проживания: им приходится жить в комнатах на четверых.