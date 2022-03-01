Российский хавбек «Аталанты» Миранчук получил высокую оценку за матч с «Сампдорией»

Журналист из Бергамо Эудженио Соррентино, издатель и главный редактор сайта zonamistamagazine.com, поделился с «СЭ» своим мнением о игре Алексея Миранчука в состоявшемся в понедельник матче 27-го тура серии А с «Сампдорией» (4:0).

Во втором тайме наш легионер отдал голевой пас Компайнерсу и сам четвертый мяч своей команды.

— Алексей вышел на поле на 60-й минуте при счете 2:0, когда еще не все было ясно. Хавбек проявил себя отлично — и его результативный пас, и, особенно, гол получились классными. Рад за Миранчука, — сказал Соррентино. — Предполагаю, что полузащитник чувствовал себя не очень комфортно, однако сумел проявить характер. Он забил перед трибуной, где традиционно располагаются активные болельщики «Аталанты», которые устроили в тот момент настоящую овацию. А партнеры «утопили» Алексея в куча мале. В общем, браво, Миранчук! Я поставил ему высокую оценку 7,5.