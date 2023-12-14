Аллегри прокомментировал решение Кьеллини завершить карьеру
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о том, что Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры.
«Кьеллини — умный человек, он начнет новую жизнь и решит, чем будет заниматься. Думаю, у него есть задатки для нескольких профессий. Ему самому нужно решить», — сказал Аллегри на пресс-конференции.
Вместе с «Юве» он девять раз становился чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок Италии, дважды выходил в финал Лиги чемпионов.
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|+/-
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|
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|15
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|2
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|37-7
|38
|
2
|Ювентус
|15
|11
|3
|1
|23-9
|36
|
3
|Милан
|15
|9
|2
|4
|26-18
|29
|
4
|Рома
|15
|7
|4
|4
|28-17
|25
|
5
|Болонья
|15
|6
|7
|2
|18-12
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|
6
|Фиорентина
|15
|7
|3
|5
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|24
|
7
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|7
|3
|5
|26-18
|24
|
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|15
|7
|2
|6
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|23
|
9
|Монца
|15
|5
|6
|4
|16-14
|21
|
10
|Лацио
|15
|6
|3
|6
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|
11
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|5
|5
|5
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|20
|
12
|Фрозиноне
|15
|5
|4
|6
|20-24
|19
|
13
|Лечче
|15
|3
|8
|4
|17-20
|17
|
14
|Дженоа
|15
|4
|3
|8
|15-20
|15
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|3
|8
|22-28
|15
|
16
|Кальяри
|15
|3
|4
|8
|15-27
|13
|
17
|Удинезе
|15
|1
|9
|5
|12-25
|12
|
18
|Эмполи
|15
|3
|3
|9
|10-27
|12
|
19
|Верона
|15
|2
|5
|8
|13-22
|11
|
20
|Салернитана
|15
|1
|5
|9
|11-30
|8
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38 тур
|15.12
|22:45
|
Дженоа – Ювентус
|- : -
|16.12
|17:00
|
Лечче – Фрозиноне
|- : -
|16.12
|20:00
|
Наполи – Кальяри
|- : -
|16.12
|22:45
|
Торино – Эмполи
|- : -
|17.12
|14:30
|
Милан – Монца
|- : -
|17.12
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|- : -
|17.12
|17:00
|
Удинезе – Сассуоло
|- : -
|17.12
|20:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|17.12
|22:45
|
Лацио – Интер
|- : -
|18.12
|22:45
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|13
|1
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|13
|1
|3
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