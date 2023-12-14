Аллегри прокомментировал решение Кьеллини завершить карьеру

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о том, что Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры.

«Кьеллини — умный человек, он начнет новую жизнь и решит, чем будет заниматься. Думаю, у него есть задатки для нескольких профессий. Ему самому нужно решить», — сказал Аллегри на пресс-конференции.

Вместе с «Юве» он девять раз становился чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок Италии, дважды выходил в финал Лиги чемпионов.