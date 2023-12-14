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Сегодня, 18:59

В «Лекко» подтвердили интерес к Черышеву

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Лекко» Доменико Фраччолла подтвердил информацию, что клуб хочет подписать российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

«Мы работаем с «Венецией». Наш клуб действительно заинтересован в Черышеве», — приводит слова Фраччоллы Sport24.

14 декабря «СЭ» сообщил, что клуб серии В «Лекко», который ведет борьбу за выживание, обратился в «Венецию» с просьбой об аренде до конца этого сезона 32-летнего Черышева.

В текущем сезоне россиянин сыграл за «Венецию» 7 матчей и не отметился результативными действиями. В совокупности он провел на поле 135 минут. Контракт Черышева с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Источник: Sport24
Денис Черышев
ФК Венеция
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 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
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3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
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7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
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 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
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 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
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 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
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 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
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