«Зенит» — «Ростов»: Мешков правильно наказал Сако 11-метровым. Но потрачено очень много времени

На 61-й минуте матча 30-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» судья Виталий Мешков после вмешательства ВАР и просмотра видеозаписи правильно изменил свое первоначальное решение и назначил 11-метровый удар в ворота гостей.

Арбитр на показанных ему повторах увидел, что Умар Сако сыграл в мяч отставленной в сторону левой рукой. Это фол — наказуемый контакт с мячом.

Отметим, что между нарушением правил и выполнением пенальти прошло около пяти с половиной минут. Это очень долго.