«Зенит» — «Ростов»: Мешков правильно наказал Сако 11-метровым. Но потрачено очень много времени
На 61-й минуте матча 30-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» судья Виталий Мешков после вмешательства ВАР и просмотра видеозаписи правильно изменил свое первоначальное решение и назначил 11-метровый удар в ворота гостей.
Арбитр на показанных ему повторах увидел, что Умар Сако сыграл в мяч отставленной в сторону левой рукой. Это фол — наказуемый контакт с мячом.
Отметим, что между нарушением правил и выполнением пенальти прошло около пяти с половиной минут. Это очень долго.
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|30
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|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
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|11
|5
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|53
|
5
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|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
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|30
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|12
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|7
|11
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|
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|7
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|34-41
|31
|
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|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
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30 тур
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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