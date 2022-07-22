«Рома» проявляет интерес к Икарди

«Рома» проявляет интерес к нападающему «ПСЖ» Мауро Икарди, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью общался с советником парижского клуба по спортивным делам Луишом Кампушем по поводу перехода 29-летнего аргентинца.

Отмечается, вариант с переходом в римский клуб не вызывает энтузиазма у нападающего.

В прошедшем сезоне Икарди забил пять мячей в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.