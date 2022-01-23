Аллегри: «Ювентус» не обыграл никого из первой четверки. Постараемся это исправить в матче с «Миланом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Италии с «Миланом».

«У «Ювентуса» удачный период, но путь долог, игр еще много, — приводит слова Аллегри Il Bianconero. — Мы отстаем от «Милана» в таблице, и завтра будет хороший матч. Это важная встреча, надо сыграть хорошо. Соперник здорово провел эти полтора года, надо отдать должное Пиоли».

По словам тренера, его подопечным нужно набрать лучшую форму до конца февраля.

«Нам пока бессмысленно думать о чемпионстве. «Ювентус» не обыграл никого из первой четверки. Постараемся это исправить в матче с «Миланом». Соперник правильно организовал работу, правильно подбирал игроков и теперь побеждает, и борется за скудетто», — сказал он.

Матч «Милан» — «Ювентус» состоится сегодня, 23 января. Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.