Аллегри: «Ювентус» не обыграл никого из первой четверки. Постараемся это исправить в матче с «Миланом»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Италии с «Миланом».
«У «Ювентуса» удачный период, но путь долог, игр еще много, — приводит слова Аллегри Il Bianconero. — Мы отстаем от «Милана» в таблице, и завтра будет хороший матч. Это важная встреча, надо сыграть хорошо. Соперник здорово провел эти полтора года, надо отдать должное Пиоли».
По словам тренера, его подопечным нужно набрать лучшую форму до конца февраля.
«Нам пока бессмысленно думать о чемпионстве. «Ювентус» не обыграл никого из первой четверки. Постараемся это исправить в матче с «Миланом». Соперник правильно организовал работу, правильно подбирал игроков и теперь побеждает, и борется за скудетто», — сказал он.
Матч «Милан» — «Ювентус» состоится сегодня, 23 января. Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|22
|16
|5
|1
|53-17
|53
|
2
|Милан
|22
|15
|3
|4
|47-25
|48
|
3
|Наполи
|22
|14
|4
|4
|39-15
|46
|
4
|Аталанта
|22
|12
|7
|3
|44-26
|43
|
5
|Ювентус
|22
|12
|5
|5
|34-21
|41
|
6
|Лацио
|23
|10
|6
|7
|46-39
|36
|
7
|Фиорентина
|21
|11
|2
|8
|40-29
|35
|
8
|Рома
|22
|11
|2
|9
|36-28
|35
|
9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
|33
|
10
|Торино
|21
|9
|4
|8
|29-20
|31
|
11
|Эмполи
|22
|8
|5
|9
|35-43
|29
|
12
|Сассуоло
|22
|7
|7
|8
|38-37
|28
|
13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
15
|Специя
|22
|6
|4
|12
|23-42
|22
|
16
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|22
|3
|7
|12
|21-43
|16
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|
20
|Салернитана
|21
|3
|2
|16
|13-49
|10
|21.01
|22:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.01
|17:00
|
Дженоа – Удинезе
|0 : 0
|22.01
|20:00
|
Интер – Венеция
|2 : 1
|22.01
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 0
|23.01
|14:30
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|23.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|23.01
|17:00
|
Специя – Сампдория
|- : -
|23.01
|17:00
|
Торино – Сассуоло
|- : -
|23.01
|20:00
|
Эмполи – Рома
|- : -
|23.01
|22:45
|
Милан – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7