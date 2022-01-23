Джеко назвал матч «Интера» с «Венецией» одним из сложнейших в этом сезоне

Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал победу команды над «Венецией» в матче 23-го тура чемпионата Италии (2:1). Он забил победный гол.

«У нас нет легких игр. И это был один из сложнейших матчей в сезоне. Да, до этого у нас была серия изнурительных встреч, в том числе и матч за Суперкубок Италии.

Главное, что нам удалось вырвать победу в концовке игры. Когда ты забиваешь такие важные голы, это вызывает бурю эмоций. В последнее время я не забивал, но главное, что сегодняшний мяч принес нам победу», — приводит слова Джеко Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Интер» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А. «Венеция» осталась на 17-й строчке (18 очков).