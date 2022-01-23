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Сегодня, 08:47

Джеко назвал матч «Интера» с «Венецией» одним из сложнейших в этом сезоне

Екатерина Савостина
Корреспондент

Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал победу команды над «Венецией» в матче 23-го тура чемпионата Италии (2:1). Он забил победный гол.

«У нас нет легких игр. И это был один из сложнейших матчей в сезоне. Да, до этого у нас была серия изнурительных встреч, в том числе и матч за Суперкубок Италии.

Главное, что нам удалось вырвать победу в концовке игры. Когда ты забиваешь такие важные голы, это вызывает бурю эмоций. В последнее время я не забивал, но главное, что сегодняшний мяч принес нам победу», — приводит слова Джеко Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Интер» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А. «Венеция» осталась на 17-й строчке (18 очков).

Источник: https://football-italia.net/dzeko-i-was-saving-myself-for-inter-winner/

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19%

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Ф2 (+1.0)

16%

1.70
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Милан
Ювентус

ТБ 2.0

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1.46

1X

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1.49

П2

14%

2.75
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Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Эдин Джеко
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
0
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И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
7
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
8
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
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 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
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 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
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21.01 22:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
 2 : 1
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 0
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
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