Аллегри отреагировал на снятие очков с «Ювентуса»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о снятии с команды 10 очков.
«Мы не должны искать алиби или оправданий, поскольку мы — «Ювентус», мы привыкли побеждать или, по крайней мере, бороться за победу. Теперь нам предстоит сыграть еще две игры. Прямо сейчас все, что мы можем сделать, это сохранять спокойствие и смириться с поражением. Перед игрой мы набрали 69 очков и были вторыми в таблице.
Даже после 10-очкового штрафа, при победе у нас был бы шанс побороться с «Миланом» за квалификацию в Лигу чемпионов. К сожалению, все пошло не так. Я не могу упрекнуть ребят. Это была непростая ситуация. Следующие несколько дней тоже будут непростыми, потому что мы вылетели из Лиги Европы, а затем узнали новость о новом наказании за 10 минут до начала матча. В течение трех месяцев у нас отбирали и возвращали очки. Это не оправдание, но это, без сомнения, аномальный сезон для нас, и, несмотря на все это, команда заработала 69 очков", — приводит слова Аллегри Football Italia.
В январе команду Аллегри уже лишали 15 очков, но спустя несколько месяцев удовлетворили апелляцию «Ювентуса» и временно вернули клубу очки.
До лишения очков «Ювентус» с 69 очками занимал второе место в серии А. Теперь туринцы с 59 баллами идут на седьмой строчке за два тура до конца чемпионата Италии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73-26
|86
|
2
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|
3
|Интер
|36
|21
|3
|12
|67-40
|66
|
4
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|
5
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|
6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|47-35
|60
|
7
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55-32
|59
|
8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|
9
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|
10
|Торино
|36
|13
|11
|12
|38-40
|50
|
11
|Фиорентина
|36
|13
|11
|12
|48-41
|50
|
12
|Удинезе
|36
|11
|13
|12
|45-44
|46
|
13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|
14
|Эмполи
|36
|10
|12
|14
|36-46
|42
|
15
|Салернитана
|36
|8
|15
|13
|45-58
|39
|
16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|
17
|Специя
|36
|6
|13
|17
|30-56
|31
|
18
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|
19
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|
20
|Сампдория
|36
|3
|9
|24
|22-67
|18
|19.05
|21:45
|
Сассуоло – Монца
|1 : 2
|20.05
|16:00
|
Кремонезе – Болонья
|1 : 5
|20.05
|19:00
|
Аталанта – Верона
|3 : 1
|20.05
|21:45
|
Милан – Сампдория
|5 : 1
|21.05
|13:30
|
Лечче – Специя
|0 : 0
|21.05
|16:00
|
Торино – Фиорентина
|1 : 1
|21.05
|19:00
|
Наполи – Интер
|3 : 1
|21.05
|21:45
|
Удинезе – Лацио
|0 : 1
|22.05
|19:30
|
Рома – Салернитана
|2 : 2
|22.05
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|4 : 1
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|22
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|22
|1
|6
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6