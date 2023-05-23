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Сегодня, 06:03

В «Интере» рассказали, что клуб не собирался увольнять Индзаги

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что в следующем сезоне клуб будет тренировать Симоне Индзаги.

«Мы и не планировали увольнять Симоне. Он усилил свои позиции, это очевидно. Он останется с нами, это сто процентов. Индзаги будет тренировать «Интер» в следующем сезоне», — цитирует Маротту ITASportPress.

Индзаги тренирует миланский клуб с 2021 года. После 36 туров серии А «Интер» идет на 3-м месте в турнирной таблице. 10 июня команда сыграет в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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Неделя

Аллегри отреагировал на снятие очков с «Ювентуса»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
Результаты / календарь
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38 тур
19.05 21:45
Сассуоло – Монца
 1 : 2
20.05 16:00
Кремонезе – Болонья
 1 : 5
20.05 19:00
Аталанта – Верона
 3 : 1
20.05 21:45
Милан – Сампдория
 5 : 1
21.05 13:30
Лечче – Специя
 0 : 0
21.05 16:00
Торино – Фиорентина
 1 : 1
21.05 19:00
Наполи – Интер
 3 : 1
21.05 21:45
Удинезе – Лацио
 0 : 1
22.05 19:30
Рома – Салернитана
 2 : 2
22.05 21:45
Эмполи – Ювентус
 4 : 1
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 22 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
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