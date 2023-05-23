В «Интере» рассказали, что клуб не собирался увольнять Индзаги

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что в следующем сезоне клуб будет тренировать Симоне Индзаги.

«Мы и не планировали увольнять Симоне. Он усилил свои позиции, это очевидно. Он останется с нами, это сто процентов. Индзаги будет тренировать «Интер» в следующем сезоне», — цитирует Маротту ITASportPress.

Индзаги тренирует миланский клуб с 2021 года. После 36 туров серии А «Интер» идет на 3-м месте в турнирной таблице. 10 июня команда сыграет в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».