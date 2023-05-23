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Капелло: «Миранчуку подходит серия А, он способен остаться и продолжить карьеру в Италии»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о выступлении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, арендованного «Торино».

«Подходит ли Серия А Миранчуку? Да, вполне. У него есть все качества для того, чтобы заиграть в большинстве итальянских команд. Здесь он стал сильнее, со временем приобрел уверенность. Думаю, Алексей способен остаться и продолжить карьеру в Италии», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Ранее российский хавбек из-за перелома мизинца пропустил матч 35-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:0).

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 26 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-miranchuku-podhodit-seriya-a-on-sposoben-ostat-sya-i-prodolzhit-kar-eru-v-italii/
Алексей Миранчук
Фабио Капелло
ФК Аталанта
ФК Торино
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
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19.05 21:45
Сассуоло – Монца
 1 : 2
20.05 16:00
Кремонезе – Болонья
 1 : 5
20.05 19:00
Аталанта – Верона
 3 : 1
20.05 21:45
Милан – Сампдория
 5 : 1
21.05 13:30
Лечче – Специя
 0 : 0
21.05 16:00
Торино – Фиорентина
 1 : 1
21.05 19:00
Наполи – Интер
 3 : 1
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Удинезе – Лацио
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Лаутаро Мартинес

Интер

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Булай Диа

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 16
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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 22 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

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