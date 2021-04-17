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Аллегри готов вернуться в «Ювентус», если клуб уволит Недведа и Паратичи

10:38
Массимилиано Аллегри. Фото Reuters
Массимилиано Аллегри. Фото Reuters
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов вернуться к работе после двухлетнего перерыва, сообщает Il Giornale.

Руководство туринцев в лице президента Андреа Аньелли рассматривает возможность повторного приглашения 53-летнего специалиста в случае отставки Андреа Пирло в конце сезона.

Главным требованием Аллегри является увольнение спортивного директора Фабио Паратичи и вице-президента Павла Недведа. Именно они поспособствовали его увольнению в 2019 году и назначению Маурицио Сарри.

Аллегри работал с черно-белыми с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда пять раз выигрывала чемпионат Италии, четырежды брала Кубок и дважды — Суперкубок страны.

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