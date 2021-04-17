Аллегри готов вернуться в «Ювентус», если клуб уволит Недведа и Паратичи
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов вернуться к работе после двухлетнего перерыва, сообщает Il Giornale.
Руководство туринцев в лице президента Андреа Аньелли рассматривает возможность повторного приглашения 53-летнего специалиста в случае отставки Андреа Пирло в конце сезона.
Главным требованием Аллегри является увольнение спортивного директора Фабио Паратичи и вице-президента Павла Недведа. Именно они поспособствовали его увольнению в 2019 году и назначению Маурицио Сарри.
Аллегри работал с черно-белыми с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда пять раз выигрывала чемпионат Италии, четырежды брала Кубок и дважды — Суперкубок страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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