Гаттузо договорился о контракте с «Фиорентиной» на следующий сезон
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может покинуть команду. Он договорился о контракте с «Фиорентиной» со следующего сезона, утверждает Sportface.it.
Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо и Гаттузо родом из итальянского региона Калабрия. При этом хозяин клуба ранее заявлял, что хотел бы видеть специалиста в команде.
Гаттузо получит в флорентийской команде полную свободу действий. Он будет влиять на трансферную стратегию и перестроит весь состав с целью снизить средний возраст.
За «фиалок» выступает 30-летний российский нападающий Александр Кокорин.
В настоящий момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице серии А, набрав 30 очков.
Методология
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