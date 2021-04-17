Гаттузо договорился о контракте с «Фиорентиной» на следующий сезон

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может покинуть команду. Он договорился о контракте с «Фиорентиной» со следующего сезона, утверждает Sportface.it.

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо и Гаттузо родом из итальянского региона Калабрия. При этом хозяин клуба ранее заявлял, что хотел бы видеть специалиста в команде.

Гаттузо получит в флорентийской команде полную свободу действий. Он будет влиять на трансферную стратегию и перестроит весь состав с целью снизить средний возраст.

За «фиалок» выступает 30-летний российский нападающий Александр Кокорин.

В настоящий момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице серии А, набрав 30 очков.