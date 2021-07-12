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Алексей Миранчук вакцинировался от коронавируса

16:47
Алексей Миранчук. Фото Instagram Алексей Миранчук. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прошел вакцинацию от коронавируса. Он выложил в Instagram фото, как ему делают укол.

Миранчук не стал писать, какой именно вакциной укололся.

Алексей Миранчук. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. В дебютном сезоне в составе команды из Бергамо российский полузащитник принял участие в 31 матче в различных турнирах, забив семь мячей и отдав две голевые передачи. В общей сложности Миранчук провел на поле 818 минут, на одно результативное действие в среднем у него уходило около 90 минут игрового времени.

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Иван Шитик все материалы автора

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