Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Инсинье решил остаться в «Наполи»

15:43
Теги:

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье принял решение относительно своего будущего, утверждает Corriere dello Sport. 30-летний нападающий хочет подписать новый договор с неаполитанцами.

В скором времени стороны проведут переговоры, чтобы обсудить продление сотрудничества. Лоренцо уже выдвинул руководству клуба одно условие. Игрок хочет получать пять миллионов евро в год по новому контракту.

Действующее соглашение Инсинье с «Наполи» рассчитано до середины 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии форвард провел 35 матчей, забил 19 голов (семь — с пенальти) и сделал семь результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 72 миллиона долларов
Конор Макгрегор посмеялся над Мейвезером за ставку против него в бою с Порье
Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и беспорядки в Лондоне: события главного матча Евро-2020
Фетисов — о критике Дзюбы в адрес Манчини: «О чем тут говорить? Вы сами все видите»
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд