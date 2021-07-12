Инсинье решил остаться в «Наполи»

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье принял решение относительно своего будущего, утверждает Corriere dello Sport. 30-летний нападающий хочет подписать новый договор с неаполитанцами.

В скором времени стороны проведут переговоры, чтобы обсудить продление сотрудничества. Лоренцо уже выдвинул руководству клуба одно условие. Игрок хочет получать пять миллионов евро в год по новому контракту.

Действующее соглашение Инсинье с «Наполи» рассчитано до середины 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии форвард провел 35 матчей, забил 19 голов (семь — с пенальти) и сделал семь результативных передач.