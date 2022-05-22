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«Молодцы, ребята». Кокорин поздравил «Фиорентину» с выходом в Лигу конференций

Кокорин поздравил «Фиорентину» с выходом в еврокубки
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина»
Соцсети Александра Кокорина.
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в соцсетх поздравил итальянскую команду с выходом в Лигу конференций УЕФА.

«Молодцы, ребята», — написал футболист.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поставил «лайк» публикации Кокорина.

Соцсети Александра Кокорина. Фото "СЭ"
Соцсети Александра Кокорина.
Фото «СЭ»

По итогам сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заняла седьмое место и гарантировала себе выход в Лигу Конференций на следующий сезон.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах «Фиорентины», проведя на поле 125 минут.

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Александр Кокорин
ФК Фиорентина
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3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
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