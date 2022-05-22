«Молодцы, ребята». Кокорин поздравил «Фиорентину» с выходом в Лигу конференций

Кокорин поздравил «Фиорентину» с выходом в еврокубки

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в соцсетх поздравил итальянскую команду с выходом в Лигу конференций УЕФА.

«Молодцы, ребята», — написал футболист.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поставил «лайк» публикации Кокорина.

Соцсети Александра Кокорина. Фото «СЭ»

По итогам сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заняла седьмое место и гарантировала себе выход в Лигу Конференций на следующий сезон.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах «Фиорентины», проведя на поле 125 минут.