Хавбек «Интера» Видаль летом может покинуть команду

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль по окончании сезона может сменить команду, сообщает журналист Николо Скира. 35-летний футболист хочет расторгнуть контракт с командой, который рассчитан до лета 2023 года.

Сообщалось, что чилиец может перейти во «Фламенго». Ранее футболист в соцсетях намекнул на то, что не останется в миланском клубе еще на год.

В этом сезоне он отметился одним голом и двумя ассистами в серии А в 27 матчах.