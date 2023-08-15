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Манчини поступил с Италией так же, как с «Зенитом». Назначению Спаллетти мешает президент «Наполи»

Манчини заявил, что ушел из сборной Италии из-за конфликта с главой федерации
Георгий Кудинов
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Роберто Манчини
Роберто Манчини.
Фото AFP
Спецкор «СЭ» в Италии Георгий Кудинов — о перестановках в «Скуадре адзурре».

Начну с позитива для сборной Италии. Уход Роберто Манчини из «Скуадры адзурры» — прекрасная новость для тех, кто искренне желает добра четырехкратным чемпионам мира. Да, почти никем не прогнозируемая победа «Скуадры адзурры» на Евро-2020 стала красивой и заслуженной, но после того турнира, состоявшегося в 2021 году, пообещавший выиграть ЧМ-2022 Манчини даже не попал в Катар. На фоне позорного поражения в стыковом матче от Македонии многие ждали увольнения как самого Роберто, так и президента федерации футбола Гравины. Однако в отставку ни один, ни другой не ушел. Вспомним еще, что Италия после Евро-2020 дважды играла в полуфинале Лиги наций — и оба раза проиграла.

В течение чемпионата Европы в раздевалке сборной Италии царили единство и согласие, которые нивелировали отсутствие звездных игроков и недостаток общекомандного класса. А вот сразу после победы на «Уэмбли» единение исчезло, смена поколений затянулась, а звезды так и не появились. Сам же Манчини в привычном стиле самовлюбленного павлина забрал все победные лавры себе, и атмосфера в сборной стала совсем далекой от идеальной. Федерация футбола Италии по главе с Гравиной тем временем увлеклась политикой и сделала своего шефа вице-президентом УЕФА, а заодно отправила заявку на проведение на Апеннинах ЧЕ-2030. На этом позитивном фоне были упущены важнейшие детали в отношениях с тренерским штабом Манчини и с клубами серии А, из-за чего проблем накопилось слишком много.

Роберто Манчини
Роберто Манчини.
Фото AFP

Ну а сам главный тренер окончательно потерял мотивацию и интерес к работе со сборной в надежде получить приглашение от «ПСЖ» или «Манчестер Сити». Не дождавшись их, бедолага Роберто совсем приуныл, и вот тут, на его счастье, как раз возникла сборная Саудовской Аравии. Не договорившись с Зинедином Зиданом и Жозе Моуринью, саудовцы сделали ставку на Манчини. Разговоры с ним явно велись уже давно, но тут, видимо, стороны наконец-то пришли к согласию. Вот откуда и появилось решение Манчини об отставке. Он прислал в офис Федерации футбола Италии сообщение об этом с одного из греческих островов, где находится на отдыхе.

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По своей форме решение Роберто об отставке стало шоком, тем более что еще накануне он планировал с ассистентами совещание на 22 августа. На самом деле этот ход не должен удивлять. Тренер поступил так же, как в «Зените»: сначала договорился на стороне, а затем предупредил своего работодателя. Ну а то, что он задним числом решил обвинить во всех своих бедах Гравину, лишь попытка скрыть свое неприглядное поведение. Нет, сам Гравина тот еще фрукт и знатный интриган, но ведь сборная Италии — это достояние всей страны, а не частная лавочка Гравины и Манчини с их разборками. 4 сентября сборная Италии начнет свой первый осенний сбор перед важными матчами, и вот такой греческий демарш Роберто накануне культового итальянского Феррагосто (15 августа — знаменитый на Апеннинах летний праздник) — плевок в сторону игроков и болельщиков.

Ведущее спортивное издание страны La Gazzetta dello Sport, ранее активно поддерживавшее Манчини даже в кризис, обрушилось на Роберто с серьезной критикой и назвало его решение об отставке циничным и неуважительным по отношению к Италии. Самому Роберто, которому пообещали трехлетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро, похоже, на это наплевать. Но теперь важно другое: кто же станет его преемником?

Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press

Сборную Италии вновь, как в 2014 году, хочет возглавить Антонио Конте, сидящий без работы после увольнения из «Тоттенхэма». И федерация футбола держит его в поле зрения, но в приоритете — наш старый хороший знакомый Лучано Спаллетти. С ним уже переговорили, и он, если верить его окружению, не против принять национальную команду. Контракт с Лучано может быть заключен до 2026 года с зарплатой не менее 3 миллионов евро за сезон.

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Проблема лишь в том, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пока не соглашается отпускать Спаллетти в сборную Италии бесплатно. Дело в том, что злопамятный Де Лаурентис так обиделся на тренера за его решение уйти из «Наполи» после скудетто при действующем контракте, что прописал тому отступные в размере 3 миллионов евро до конца июня 2024 года. То есть Лучано, с одной стороны, является свободным агентом, но с другой — не имеет права возглавить никакой другой клуб до июля 2024-го, если не выплатит «Наполи» из своего кармана солидную компенсацию. При этом любопытно, что с каждым месяцем она уменьшается на 250 тысяч евро, потому что именно таким образом решил подурачиться большой любитель спецэффектов Де Лаурентис. Первоначальные 3 миллиона составляют сегодня 2 миллиона 625 тысяч евро. Федерация футбола Италии напирает на то, что в жестком соглашении Спаллетти с «Наполи» речь шла только о клубах, а тут на кону работа в сборной, поэтому платить, мол, совсем не за что, но с ходу убедить Де Лаурентиса в этом не удалось.

Впрочем, в Италии верят, что в ближайшие дни все-таки удастся найти компромисс с «Наполи», после чего Лучано станет новым главным тренером «Скуадры адзурры». Времени у Гравины в обрез, и ему надо срочно выходить из положения, ведь он и сам оказался в неловкой ситуации. Совсем недавно президент доверил Манчини еще и функции прямого контроля над сборными U-20 и U-21. Быстрое назначение героя сезона-2022/23 Спаллетти вместо Манчини, бросившего команду в непростой момент, поможет Гравине сохранить лицо и вернуть хотя бы на первое время оптимизм игрокам, журналистам и болельщикам.

Роберто Манчини
Футбол
Сборная Италии по футболу
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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