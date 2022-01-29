«Фиорентин» объявила о трансфере нападающего Кабрала

Нападающий «Базеля» Артур Кабрал перешел в «Фиорентину», сообщает официальный сайт флорентийского клуба.

23-летний бразилец будет выступать за «Фиорентину» под девятым номером. В нынешнем сезоне он забил 27 мячей и отдал четыре результативные передачи в 31 матче за «Базель».