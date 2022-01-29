Служба здравоохранения Тосканы обратится в прокуратуру из-за нарушения коронавирусных правил со стороны Влаховича

Влахович мог нарушить коронавирусные правила перед подписанием контракта с «Ювентусом»

Нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича подозревают в нарушении коронавирусных правил Тосканы, сообщает Corriere della Sera.

Представители службы здравоохранения Тосканы считают, что 22-летний серб сдал положительный тест на коронавирус 22 января. По правилам нападающий должен был оставаться на карантине до 29 января, но 28 января он поехал подписывать контракт с туринским клубом. В результате местная служба здравоохранения направит отчет в прокуратуру о нарушении коронавирусных правил со стороны Влаховича.

«У привитого тремя дозами вакцины должно пройти семь дней между положительным и отрицательным тестом, — заявил директор департамента общественного здравоохранения Тосканы Джорджо Гарофало. — Если Влахович нарушил условия изоляции, то это может повлечь уголовное наказание».

28 января «Ювентус» объявил о трансфере Влаховича. Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.