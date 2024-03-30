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Агент Миранчука Шпинев оценил игру Алексея в матче «Аталанты» с «Наполи»

Виктория Кравченко
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Агент футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев отреагировал на гол и голевую передачу полузащитника в матче 30-го тура серии А против «Наполи».

«Алексей сделал свою работу. Вышел с первых минут, отыграл весь матч, забил гол и отдал голевую передачу. Перестаньте его восхвалять. У ничего ничего не изменилось в игре, просто он как любое вино созревает.

Леша адаптировался, привык и устаканился. Он себя сейчас чувствует очень хорошо в «Аталанте». Миранчук — парень с головой, просто работает над собой. Все ребята в команде его очень уважают и любят, нет никаких проблем», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

Миранчук забил три гола и сделал семь результативных передач в 15 матчах за «Аталанту» в 2024 году во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-miranchuka-u-alekseya-nichego-ne-izmenilos-v-igre-prosto-on-kak-vino-sozrevaet-348656/
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 29 19 5 5 55-33 62
3
 Ювентус 29 17 8 4 44-23 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
8
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
9
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
10
 Лацио 29 13 4 12 36-33 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
20
 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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30.03 14:30
Наполи – Аталанта
 0 : 3
30.03 17:00
Дженоа – Фрозиноне
 1 : 1
30.03 17:00
Торино – Монца
 1 : 0
30.03 20:00
Лацио – Ювентус
 - : -
30.03 22:45
Фиорентина – Милан
 - : -
1.04 13:30
Болонья – Салернитана
 - : -
1.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
1.04 16:00
Сассуоло – Удинезе
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Лечче – Рома
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Рафаэл Леау

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Ювентус

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Лечче

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