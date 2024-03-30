Камоцци — о Миранчуке: «Лучше чемпионата Италии по его мастерству нет»

Итальянский функционер Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Аталанты» над «Наполи» (3:0) и нынешнюю форму Алексея Миранчука.

«Для меня не сюрприз, как проводит сезон Алексей. Ему нужно было время, чтобы найти свою роль в «Аталанте». Лучше чемпионата Италии по его мастерству нет», — сказал Камоцци «СЭ».

«Аталанта» после 30 туров набрала 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Наполи» (45) идет на 7-й строчке.

7 апреля «Аталанта» сыграет с «Кальяри» в серии А. «Наполи» в этот же день встретится с «Монцей».

Зарина Халимхонова