«Дженоа» сыграл вничью с «Фрозиноне», «Торино» победил «Монцу»

«Дженоа» дома сыграла вничью с «Фрозиноне» в матче 30-го тура серии А — 1:1.

У генуэзцев гол с пенальти забил Альберт Гюдмюндссон. У гостей отметился Рейниер.

«Дженоа» набрал 35 очков и занимает 12-е место в таблице чемпионата Италии. У «Фрозиноне» — 25 очков и 18-я строчка.

«Торино» дома победил «Монцу» — 1:0. У туринского клуба гол с пенальти забил Антонио Санабриа. Гости доигрывали матч вдесятером.

«Торино» с 44 очками занимает 8-е место в таблице серии А. «Монца» с 42 очками — на 11-й строчке.