Агент Миранчука о возможном отъезде игрока: «Со мной точно никаких подобных разговоров нет»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с «СЭ» высказался о будущем футболиста.

«Возможный отъезд на фоне последних событий? Со мной точно никаких подобных разговоров нет. Я надеюсь на объективность и неполитиканство», — сказал Шпинев «СЭ».

Вчера, 28 февраля, гол и результативная передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Сампдорию». «Аталанта» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

В этом сезоне 26-летний игрок провел 17 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.