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«Lesha». В «Аталанте» отреагировали на гол Миранчука в матче с «Сампдорией»

«Аталанта» в соцсетях отреагировала на гол Миранчука в матче с «Сампдорией»
Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил гол в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (4:0).

Пресс-служба клуба из Бергамо отреагировала на результативные действия российского хавбека, выложив фото игрока и подписав его «Lesha».

26-летний россиянин отличился на 86-й минуте, сделав счет 4:0. При этом хавбек вышел на поле на 60-й минуте и через минуту сделал голевую передачу. На счету Миранчука 2 гола и 4 результативные передачи в 14 матчах сезона.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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Гол и результативная передача Миранчука помогла «Аталанте» разгромить «Сампдорию»
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2
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
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 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
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 Торино 26 9 6 11 33-28 33
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 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
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 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
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 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
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 Специя 27 7 5 15 28-49 26
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 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
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 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
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 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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25.02 20:45
Милан – Удинезе
 1 : 1
25.02 23:00
Дженоа – Интер
 0 : 0
26.02 17:05
Салернитана – Болонья
 1 : 1
26.02 20:05
Эмполи – Ювентус
 2 : 3
26.02 22:50
Сассуоло – Фиорентина
 2 : 1
27.02 14:35
Торино – Кальяри
 1 : 2
27.02 17:05
Верона – Венеция
 3 : 1
27.02 20:05
Специя – Рома
 0 : 1
27.02 22:50
Лацио – Наполи
 1 : 2
28.02 22:50
Аталанта – Сампдория
 4 : 0
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Ювентус

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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

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Джованни Симеоне

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Верона

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Доменико Берарди

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Сассуоло

 8
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
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Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 21 1 8
Кельвен Амиан

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Специя

 22 1 5
Роберто Сориано

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