«Lesha». В «Аталанте» отреагировали на гол Миранчука в матче с «Сампдорией»

«Аталанта» в соцсетях отреагировала на гол Миранчука в матче с «Сампдорией»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил гол в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (4:0).

Пресс-служба клуба из Бергамо отреагировала на результативные действия российского хавбека, выложив фото игрока и подписав его «Lesha».

26-летний россиянин отличился на 86-й минуте, сделав счет 4:0. При этом хавбек вышел на поле на 60-й минуте и через минуту сделал голевую передачу. На счету Миранчука 2 гола и 4 результативные передачи в 14 матчах сезона.