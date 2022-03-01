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Агент Миранчука оценил игру футболиста в матче против «Сампдории»

Агент Миранчука прокомментировал игру футболиста в матче с «Сампдорией»
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру футболиста в матче против «Сампдории» (4:0).

«За 32 минуты — голевая передача и породистый гол. На мой взгляд, очень, приличный гол. Благодарен тренерскому штабу, что в столь сложный момент, когда все душат российский спорт, тренер не побоялся и выпустил футболиста. Он ответил качественными действиями. Когда Леша забил гол — вся команда прибежала его поздравить. Болельщики не кричали гадости и не свистели. Они радовались и ликовали. Даже тренер «Сампдории» стоял и хлопал в ладоши. Наверное, это говорит о какой-то адекватности», — сказал Шпинев «СЭ».

Также Шпинев рассказал о состоянии футболиста.

«Конечно, ему нелегко. Он все ощущает. На наших соотечественниках за рубежом лежит повышенная ответственность. Леша достойно смотрелся, практически 40 дней не играл в футбол. Вышел качественно. Нужно спокойно работать и ни на что не обращать внимания. Не надо разговаривать, надо терпеть и работать», — добавил Шпинев.

Вчера, 28 февраля, гол и результативная передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Сампдорию». «Аталанта» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

В этом сезоне 26-летний игрок провел 17 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Сампдория
Вадим Шпинев
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3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
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 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
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 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
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 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
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 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
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 Верона 27 11 7 9 52-43 40
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 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
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 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
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Милан – Удинезе
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Сассуоло – Фиорентина
 2 : 1
27.02 14:35
Торино – Кальяри
 1 : 2
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