Агент Миранчука оценил игру футболиста в матче против «Сампдории»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру футболиста в матче против «Сампдории» (4:0).

«За 32 минуты — голевая передача и породистый гол. На мой взгляд, очень, приличный гол. Благодарен тренерскому штабу, что в столь сложный момент, когда все душат российский спорт, тренер не побоялся и выпустил футболиста. Он ответил качественными действиями. Когда Леша забил гол — вся команда прибежала его поздравить. Болельщики не кричали гадости и не свистели. Они радовались и ликовали. Даже тренер «Сампдории» стоял и хлопал в ладоши. Наверное, это говорит о какой-то адекватности», — сказал Шпинев «СЭ».

Также Шпинев рассказал о состоянии футболиста.

«Конечно, ему нелегко. Он все ощущает. На наших соотечественниках за рубежом лежит повышенная ответственность. Леша достойно смотрелся, практически 40 дней не играл в футбол. Вышел качественно. Нужно спокойно работать и ни на что не обращать внимания. Не надо разговаривать, надо терпеть и работать», — добавил Шпинев.

Вчера, 28 февраля, гол и результативная передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Сампдорию». «Аталанта» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

В этом сезоне 26-летний игрок провел 17 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.