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Гол и результативная передача Миранчука помогла «Аталанте» разгромить «Сампдорию»

Сергей Разин
корреспондент
28 февраля. Бергамо. «Аталанта» - «Сампдория&amp;quot; - 4:0. Алексей Миранчук.
Фото AFP

«Аталанта» в матче 27-го тура чемпионата Италии обыграла «Сампдорию» со счетом 4:0.

Дубль оформил Тен Компейнерс, еще по одному голу забили Марио Пашалич и Алексей Миранчук, который также отличился результативной передачей спустя минуту после выхода на замену.

После этого матча «Аталанта» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Сампдория» с 26 очками — на 15-й строчке.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Сампдория
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Миранчук забил четвертый гол «Аталанты» в ворота «Сампдории»
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2
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
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 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
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 Торино 26 9 6 11 33-28 33
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 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
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 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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25.02 20:45
Милан – Удинезе
 1 : 1
25.02 23:00
Дженоа – Интер
 0 : 0
26.02 17:05
Салернитана – Болонья
 1 : 1
26.02 20:05
Эмполи – Ювентус
 2 : 3
26.02 22:50
Сассуоло – Фиорентина
 2 : 1
27.02 14:35
Торино – Кальяри
 1 : 2
27.02 17:05
Верона – Венеция
 3 : 1
27.02 20:05
Специя – Рома
 0 : 1
27.02 22:50
Лацио – Наполи
 1 : 2
28.02 22:50
Аталанта – Сампдория
 4 : 0
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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

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Сассуоло

 8
Ромеро Луис Альберто

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Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 21 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

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