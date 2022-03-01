Гол и результативная передача Миранчука помогла «Аталанте» разгромить «Сампдорию»
«Аталанта» в матче 27-го тура чемпионата Италии обыграла «Сампдорию» со счетом 4:0.
Дубль оформил Тен Компейнерс, еще по одному голу забили Марио Пашалич и Алексей Миранчук, который также отличился результативной передачей спустя минуту после выхода на замену.
После этого матча «Аталанта» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Сампдория» с 26 очками — на 15-й строчке.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|27
|17
|6
|4
|49-19
|57
|
2
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|
3
|Интер
|26
|16
|7
|3
|55-22
|55
|
4
|Ювентус
|27
|14
|8
|5
|41-25
|50
|
5
|Аталанта
|26
|13
|8
|5
|50-30
|47
|
6
|Рома
|27
|13
|5
|9
|45-34
|44
|
7
|Лацио
|27
|12
|7
|8
|54-42
|43
|
8
|Фиорентина
|26
|13
|3
|10
|45-36
|42
|
9
|Верона
|27
|11
|7
|9
|52-43
|40
|
10
|Сассуоло
|27
|9
|9
|9
|45-45
|36
|
11
|Торино
|26
|9
|6
|11
|33-28
|33
|
12
|Болонья
|26
|9
|5
|12
|32-42
|32
|
13
|Эмполи
|27
|8
|7
|12
|40-53
|31
|
14
|Удинезе
|26
|6
|11
|9
|35-42
|29
|
15
|Сампдория
|27
|7
|5
|15
|35-46
|26
|
16
|Специя
|27
|7
|5
|15
|28-49
|26
|
17
|Кальяри
|27
|5
|10
|12
|28-48
|25
|
18
|Венеция
|26
|5
|7
|14
|24-47
|22
|
19
|Дженоа
|27
|1
|14
|12
|22-47
|17
|
20
|Салернитана
|26
|3
|6
|17
|20-59
|14
Результаты / календарь
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38 тур
|25.02
|20:45
|
Милан – Удинезе
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Дженоа – Интер
|0 : 0
|26.02
|17:05
|
Салернитана – Болонья
|1 : 1
|26.02
|20:05
|
Эмполи – Ювентус
|2 : 3
|26.02
|22:50
|
Сассуоло – Фиорентина
|2 : 1
|27.02
|14:35
|
Торино – Кальяри
|1 : 2
|27.02
|17:05
|
Верона – Венеция
|3 : 1
|27.02
|20:05
|
Специя – Рома
|0 : 1
|27.02
|22:50
|
Лацио – Наполи
|1 : 2
|28.02
|22:50
|
Аталанта – Сампдория
|4 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|21
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|22
|1
|5
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|24
|1
|5
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