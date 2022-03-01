Гол и результативная передача Миранчука помогла «Аталанте» разгромить «Сампдорию»

«Аталанта» в матче 27-го тура чемпионата Италии обыграла «Сампдорию» со счетом 4:0.

Дубль оформил Тен Компейнерс, еще по одному голу забили Марио Пашалич и Алексей Миранчук, который также отличился результативной передачей спустя минуту после выхода на замену.

После этого матча «Аталанта» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Сампдория» с 26 очками — на 15-й строчке.