Агент Мартинеса рассказал, что футболист не покинет «Интер»

Агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано сообщил, что его клиент не планирует менять клуб во время межсезонья.

Собщалось, что в игроке заинтересован «Тоттенхэм», который готов заплатить за трансфер 70 миллионов евро.

«Он никогда не будет воевать с «Интером» с целью уйти из клуба. Никогда. Лаутаро — игрок «Интера», он счастлив в Италии», — цитирует Камано Football Italia.