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Агент Мартинеса рассказал, что футболист не покинет «Интер»

15:41
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Агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано сообщил, что его клиент не планирует менять клуб во время межсезонья.

Собщалось, что в игроке заинтересован «Тоттенхэм», который готов заплатить за трансфер 70 миллионов евро.

«Он никогда не будет воевать с «Интером» с целью уйти из клуба. Никогда. Лаутаро — игрок «Интера», он счастлив в Италии», — цитирует Камано Football Italia.

В прошедшем сезоне 23-летний аргентинец сыграл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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