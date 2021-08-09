Агент Мартинеса рассказал, что футболист не покинет «Интер»
15:41
Агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано сообщил, что его клиент не планирует менять клуб во время межсезонья.
Собщалось, что в игроке заинтересован «Тоттенхэм», который готов заплатить за трансфер 70 миллионов евро.
«Он никогда не будет воевать с «Интером» с целью уйти из клуба. Никогда. Лаутаро — игрок «Интера», он счастлив в Италии», — цитирует Камано Football Italia.
В прошедшем сезоне 23-летний аргентинец сыграл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.
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