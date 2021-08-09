Пьянич согласовал условия контракта с «Ювентусом»
16:24
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич близок к возвращению в «Ювентус». Стороны близки к договоренности об аренде 31-летнего игрока на сезон с опцией продления еще на один год, сообщает AS.
31-летний босниец согласился пойти на снижение зарплаты на 20 процентов, чтобы у «бьянконери» не было проблем с правилами cерии А и финансового фэйр-плей.
Пьянич выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год. В минувшем сезоне хавбек провел 30 матчей за «Барселону» и не отметился результативными действиями.
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