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«Милан» отправил защитника Кальдару в аренду в «Венецию»

14:50
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Защитник «Милана» Маттиа Кальдара продолжит карьеру в «Венеции», информирует официальный сайт «россонери».

Клубы достигли договоренности об аренде 27-летнего итальянца с возможностью выкупа.

Минувший сезон Кальдара провел в аренде у «Аталанты». За команду из Бергамо защитник провел девять матчей во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2021-08-09/official-statement-mattia-caldara

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