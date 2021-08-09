«Милан» отправил защитника Кальдару в аренду в «Венецию»

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара продолжит карьеру в «Венеции», информирует официальный сайт «россонери».

Клубы достигли договоренности об аренде 27-летнего итальянца с возможностью выкупа.

Минувший сезон Кальдара провел в аренде у «Аталанты». За команду из Бергамо защитник провел девять матчей во всех турнирах.