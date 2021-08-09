«Милан» отправил защитника Кальдару в аренду в «Венецию»
14:50
Защитник «Милана» Маттиа Кальдара продолжит карьеру в «Венеции», информирует официальный сайт «россонери».
Клубы достигли договоренности об аренде 27-летнего итальянца с возможностью выкупа.
Минувший сезон Кальдара провел в аренде у «Аталанты». За команду из Бергамо защитник провел девять матчей во всех турнирах.
Дополнительная информация:
https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2021-08-09/official-statement-mattia-caldara
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